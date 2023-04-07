Курс долара влітку: експерт розповів чому на ньому можна буде заробити

Вже до літа гривня може впасти, але це можна використовувати для своєї вигоди

Вже влітку українцям слід чекати на чергову девальвацію гривні. Це може допомогти наповнити держбюджет, але навряд чи ця девальвація буде надто великою.

Таку думку "Телеграфу" висловив економічний експерт Борис Кушнірук у своєму прогнозі на курс долара цього літа.

Так, на його думку, владі вигідно періодично опускати курс гривні, щоб добитися додаткових надходжень до державного бюджету від імпортерів та експортерів.

"Якщо за долар влітку даватимуть більше ніж зараз, то бюджет отримає більше гривні від мита при імпорті. Так само більше гривні при обміні, а значить і податків, заплатять і експортери, повернувши назад експортну виручку. Тим самим бюджет отримає додаткові надходження", — пояснює вигоду можливої девальвації гривні цього літа Борис Кушнірук.

За словами співрозмовника "Телеграфа" найзручніше подібну операцію проводити саме влітку, оскільки девальвація гривні автоматично спричинить зростання цін, але влітку цей процес традиційно сповільнюється. Тобто падіння курсу гривні та зростання цін саме влітку вдарять не так сильно, як будь-якої іншої пори року.

В результаті, напередодні літа буде вигідним купити долар у момент падіння його курсу та влітку продати за можливого зростання.

Поки ж прогнози експертів суперечливі, курс долара може як впасти навіть нижче за офіційні 36,57 грн, правда ненадовго, так і піти знову вгору.