Курс доллара может взлететь до 66 гривен: в МВФ дали прогноз

Курс доллара в Украине может серьезно измениться

В Украине курс доллара к 2026 году может вырасти до 53,5 грн/дол. Именно такие цифры мы увидим в банках и обменниках согласно курсовым ожиданиям МВФ.

Как написал на своей странице в Facebook руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, в базовом сценарии Меморандума с МВФ предполагается, что в среднем курс доллара в этом году будет составлять 40,7 грн/дол.

В МВФ также дали прогноз и на следующие годы. Так, по ожиданиям специалистов, в 2024 году средний курс составит 48 грн за доллар, а в 2025 — 51,2 грн за доллар.

Есть в прогнозе и негативный сценарий, согласно которому в этом году курс доллара составит 44,4 грн, в 2024 — 55,4 грн, в 2025 — 62,2 грн, а в 2026 — 66,5 грн за доллар.

Прогноз МВФ до 2026 года

Курс доллара в Украине 15 апреля

Курс доллара в Украине 15 апреля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе по курсу доллара в Украине от аналитика Виталий Шапран. Специалист в частности рассказал, каким он будет после Пасхи. Также мі писали о том, что в 2023 году курс доллара в Украине может упасть до 35 гривен.