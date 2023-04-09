Доллар может упасть до 35 гривен, но есть нюанс: что говорят эксперты

Курс доллара по 35 грн/$ — это оптимистичные оценки, которые имеют право на существование

Курс доллара в Украине в 2023 году вполне может упасть ниже отметки в 37 гривен. Однако это не даст возможности украинцам купить валюту конкретно по этой цене. Кроме того, снижения стоимости на товары в стране также ожидать не стоит.

Такое мнение выразил аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак, пишет UBR.ua.

По словам эксперта, доллар в Украине не растет еще с октября 2022 года. Причиной тому является финансовая поддержка стран-партнеров.

"Сначала это считалось сезонным фактором, затем активностью агросектора. Однако в первую очередь такую уверенность гривне придает стабильная финансовая поддержка со стороны кредиторов, что позволяет не переживать о дефолте, быть в состоянии планировать золото-валютные резервы страны и готовыми справиться с бюджетными тратами, несмотря на продолжающуюся войну", — говорит Орыщак.

Аналитик добавил, что курс доллара может упасть ниже уровня в 37 гривен, но для украинцев это не станет большим плюсом.

"Курс доллара по 35 грн/$ — это оптимистичные оценки, которые также имеют право на существование. Но для населения это не станет возможностью купить доллар по 35 грн, и товары в стране не подешевеют. По разным причинам. Поэтому важно, что курс валют играет для населения меньшую роль, а значит, заниматься ценообразованием без спекулятивной составляющей будет проще, как и контролировать инфляцию в стране в будущем", — сказал Максим Орыщак.

Отметим, что по данным портала Минфин, сегодня, 9 апреля, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,20 грн (покупка) и 37,90 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 37,50 грн, а продают по 37,69. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам рассказали, что будет с валютным рынком перед Пасхой и когда лучше покупать валюту.