Долар може впасти до 35 гривень, але є нюанс: що кажуть експерти

Курс долара по 35 грн/$ — це оптимістичні оцінки, які мають право на існування

Курс долара в Україні у 2023 році цілком може впасти нижче за позначку 37 гривень. Однак це не дасть змоги українцям купити валюту саме за цією ціною. Крім того, зниження вартості товарів через це у країні також очікувати не варто.

Таку думку висловив аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, пише UBR.ua.

За словами експерта, долар в Україні не росте ще з жовтня 2022 року. Причиною цього є фінансова підтримка країн-партнерів.

"Спочатку це вважалося сезонним фактором, потім активністю агросектору. Однак насамперед таку впевненість гривні надає стабільна фінансова підтримка з боку кредиторів, що дозволяє не перейматися дефолтом, бути в змозі планувати золото-валютні резерви країни та готовими впоратися з бюджетними витратами, попри війну, що триває», — каже Орищак.

Аналітик додав, що курс долара може впасти нижче за рівень 37 гривень, але для українців це не стане великим плюсом.

"Курс долара по 35 грн/$ — це оптимістичні оцінки, які також мають право на існування. Але для населення це не стане можливістю купити долар по 35 грн, і товари в країні не подешевшають. З різних причин. Тому важливо, що курс валют відіграє для населення меншу роль, а отже, займатися ціноутворенням без спекулятивної складової буде простіше, як контролювати інфляцію в країні в майбутньому", — сказав Максим Орищак.

Зазначимо, що за даними порталу Мінфін, сьогодні, 9 квітня, середній курс долара в українських банках становить 37,20 грн (купівля) та 37,90 (продаж). На чорному ринку "зелений" купують за 37,50 грн, а продають по 37,69. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли, що буде з валютним ринком перед Великоднем і коли краще купуватиме валюту.