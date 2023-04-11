Доллар по 36 - возможный сценарий: что будет с курсом после Пасхи

Проседание курса наличного рынка перед праздниками указывает на то, что валютный рынок находится в покое

В преддверии Пасхи курс доллара в Украине опустился ниже отметки в 38 грн/долл. Не исключено, что в дальнейшем он может упасть еще больше и достичь официального уровня — 36,6 гривны.

Такое мнение выразил экономист, член общества финансовых аналитиков Виталий Шапран, пишет РБК-Украина.

"Традиционно на праздники курсы валют, как правило, снижаются. В истории бывают отклонения, но в принципе проседание курса наличного рынка перед праздниками указывает на то, что валютный рынок находится в покое", — сказал он.

По словам Шапрана, эта тенденция после праздников будет зависеть от многих факторов, включая успехи ВСУ на фронте, которые спрогнозировать сейчас довольно трудно. Однако при этих условиях курс доллара в Украине должен находиться на уровне официального.

"У нас, в принципе, конкурентный рынок валюты, у банков были и есть возможности пополнять рынок наличной валютой, что они и делали последние месяцы. Но не забываем, что речь идет именно о наличном курсе, а значит о сбалансированности потоков на продажу и покупку наличных, которая в т.ч. зависит от настроений украинцев, от состояния их доходов после возвращения из вынужденной эмиграции. Одним из положительных факторов, влияющих на наличный курс — постепенное возвращение граждан в Украину с непустыми кошельками", — подчеркнул эксперт.

Виталий Шапран не исключает, что курс может упасть до официального и быть на уровне 36,6 гривен. Однако для этого должны быть определенные условия.

"Такой сценарий вполне возможен при отсутствии негативных шоков, но его реализация реальна только при полном сбалансировании потоков на наличном рынке, когда банки перестанут испытывать нехватку валюты и завозить ее в Украину", — сказал он.

Эксперт объяснил, что в таких условиях фактор давления комиссионных за перевод безналичного доллара в наличный и из-за конкуренции курс максимально приблизится к 36,6.

Отметим, что, по данным портала "Минфин", сегодня, 11 апреля, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,30 грн (покупка) и 37,85 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 37,60 грн, а продают по 37,73. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что, по мнению аналитика Максима Орыщака, в 2023 году курс доллара в Украине может упасть до 35 гривен. Однако в этом случае есть важные нюансы.