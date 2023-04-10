В мае курс доллара будет расти: что станет причиной

Эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в Украине

Уже в мае в обменниках ожидается изменение курса доллара. Это станет следствием повышенного спроса на наличную валюту из-за повышенного импорта горючего в Украину.

Такую точку зрения в комментарии "Forbes Украина" выразил начальник аналитического отдела Sense Bank Алексей Блинов.

По словам эксперта, изменение курса также будет связано с ожиданиями бизнеса относительно возвращения довоенных налогов в июле.

"В связи с планируемым восстановлением довоенной системы налогообложения горючего с 1 июля уже через месяц можно ожидать ажиотажный импорт горючего в Украину "по старым ценам". Это все некоторым образом перенесется и на дополнительный спрос в наличном сегменте. Поэтому в мае наличная иностранная валюта, скорее всего, будет дороже, чем сейчас", – считает эксперт.

Актуальный курс доллара

Актуальный курс доллара на 10 апреля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам рассказали, что будет с валютным рынком перед Пасхой и когда лучше покупать валюту.