Борщ і "Тигролови" про козаків: ТОП-10 українських страв, пісень, фільмів, книжок, мемів та іншого за версією ChatGPT

Територія України багата на прекрасні місця, а наша культура — піснями, фільмами, стравами та винаходами. Ми вирішили дізнатися, що знає про Україну популярний штучний інтелект ChatGPT, який уже показав нам неочікувані результати щодо відомих українців.

Ми попросили ШІ скласти підбірки українських фільмів, пісень, страв і тому подібне, які, на його думку, увійдуть у ТОП-10. Відповіді були, як очікуваними, так і зовсім ні. Особливо про науковців.

ТОП-10 українських фільмів

В Україні є багато чудових і цікавих стрічок. "Земля" Олександра Довженка вважається шедевром світового кінематографа. Але хіба знімав видатний український режисер Іван Миколайчук фільм під назвою "Шерегеш"? А ще виявляється, що Олександр Довженко зняв фільм… "Диверсант" (насправді ні). За те є "Кіборги" Ахтема Сеітаблаєва — чудова стрічка 2017 року. Стрічку "Молитва за гетьмана Мазепу" великого візіонера Юрія Іллєнка СhatGPT назвав "Кіном за Мазепу".

ТОП-10 українських книжок

На своєму почесному місці є "Кобзар". Далі "Тигролови" Івана Багряного. Це дійсно дуже відома книга про….. українських… козаків. "Тече вода з-під явора" — це, виявляється, книга Івана Нечуя-Левицького. Ну і ще низка книг і авторів викликають питання.

ТОП-10 українських мемів

До 2021 року кількість українських мемів теж була чималою, ми сміялися з "Я тоже хочу шоколадку" чи "Йой, най буде". Звісно, після повномасштабного вторгнення користувачі Інтернету почали пропускати події через призму гумору, що стало хорошим психологічним захистом, а також вибухом української культури. Однак, ні того, ні іншого у підбірці немає. Можна впізнати хіба що білку та горіхи. Але виглядає смішно.

ТОП-10 українських курортів

Тут є і Яремче, і Одеса, і Кам’янець-Подільській. Словом, можна сперечатися між смаками, але ChatGPT розуміє, що в Україні треба відвідати наші прекрасні гори, море та замки.

ТОП-10 українських пісень

Щодо популярності важко сказати, тому що це справа смаку. Але суперечок мало. У топі заслужено Океан Ельзи, "Казка" і навіть "Время и стекло", які свого часу вистрелили на сотні мільйонів переглядів.

ТОП-10 міст

Тут питання можуть виникнути хіба що у самих мешканців цих міст. Але самі описи цікаві та й розташування Києва, Львова, Одеси та Харкова не викликає питань, як і описи.

ТОП-10 страв

Тут Україні є чим пишатися і ChatGPT теж це розуміє. Українських страв багато й усі вони смачні, що говорить про те, наскільки наша кухня багата. На запит 10 російських страв було боляче дивитися. По-перше, на першому місці у них також — борщ, бо своєї страви №1 там немає. Російських страв настільки мало, що ШІ включив до підбірки напій — квас, а також просто кашу.

ТОП-10 винаходів

Кібернетику справді розвинув в Україні Віктор Глушков. Фактично, завдяки йому СРСР мав власну обчислювальну техніку, яка була на рівні з іншими державами. А ось щодо інших винаходів виникають питання. До прикладу, гетьман Петро Дорошенко виявляється винайшов артезіанську свердловину у 1880х роках. А Борис Патон і Іван Сікорський ніколи не працювали над електронним мікроскопом.

Отже, ChatGPT гарно вміє укладати інформацію, але її треба ретельно перевіряти. Тож для користування цим інструментом потрібна мати певні навички та знати, про що ви його просите. А головне, у нього варто просити ту інформацію, яку ви можете перевірити.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше ділився інструкцією, як вправно користуватися популярним штучним інтелектом. Також ми писали про 9 нейромереж, які можуть стати корисними у щоденному використанні.