Борщ и "Тигроловы" о казаках: ТОП-10 украинских блюд, песен, фильмов, книг, мемов и прочего по версии ChatGPT

Территория Украины богата прекрасными местами, а наша культура — песнями, фильмами, блюдами и изобретениями. Мы решили узнать, что знает об Украине популярный искусственный интеллект ChatGPT, который уже показал нам неожиданные результаты об известных украинцах.

Мы попросили ИИ составить подборки украинских фильмов, песен, блюд и тому подобное, которые, по его мнению, войдут в ТОП-10. Ответы были как ожидаемыми, так и вовсе нет. Особенно об ученых.

ТОП-10 украинских фильмов

В Украине много замечательных и интересных лент. "Земля" Александра Довженко считается шедевром мирового кинематографа. Но разве снимал выдающийся украинский режиссер Иван Николайчук фильм под названием "Шерегеш"? А еще оказывается, что Александр Довженко снял фильм… "Диверсант" (на самом деле нет). Зато есть "Киборги" Ахтема Сеитаблаева — отличная лента 2017 года. Лента "Молитва за гетмана Мазепу" великого визионера Юрия Ильенко СhatGPT назвал "Кином за Мазепу".

ТОП-10 украинских книг

На своем почетном месте есть "Кобзарь". Далее "Тигроловы" Ивана Багряного. Это действительно очень известная книга о… украинских… казаках. "Течет вода из-под явора" — это, оказывается, книга Ивана Нечуя-Левицкого. Да и еще ряд книг и авторов вызывают вопросы.

ТОП-10 украинских мем

До 2021 года количество украинских мемов тоже было немалым, мы смеялись над "Я тоже хочу шоколадку" или "Йой, най буде". Конечно, после полномасштабного вторжения пользователи Интернета начали пропускать события через призму юмора, что явилось хорошей психологической защитой, а также взрывом украинской культуры. Однако ни того, ни другого в подборке нет. Можно узнать разве что белки и орехи. Но смотрится смешно.

ТОП-10 украинских курортов

Здесь есть и Яремче, и Одесса, и Каменец-Подольский. Словом, можно спорить между вкусами, но ChatGPT понимает, что в Украине нужно посетить наши прекрасные горы, море и замки.

ТОП-10 украинских песен

Что касается популярности, трудно сказать, потому что это дело вкуса. Но споров мало. В топе заслуженно Океан Эльзы, "Kazka" и даже "Время и стекло" с песней "Имя 505", в свое время выстрелившие на сотни миллионов просмотров.

ТОП-10 городов

Здесь вопросы могут возникнуть разве что у самих жителей этих городов. Но сами описания интересны и расположение Киева, Львова, Одессы и Харькова не вызывает вопросов, как и описания.

ТОП-10 блюд

Здесь Украине есть чем гордиться и ChatGPT тоже это понимает. Украинских блюд много и все они вкусны, что говорит о том, насколько наша кухня богата. По запросу 10 русских блюд — было больно смотреть. Во-первых, на первом месте у них тоже борщ, потому что своего блюда №1 там нет. Российских блюд настолько мало, что ИИ включил в подборку напиток — квас, а также кашу.

ТОП-10 изобретений

Кибернетику действительно развил в Украине Виктор Глушков. Фактически благодаря ему СССР имел собственную вычислительную технику, которая была наравне с другими государствами. А вот в отношении других изобретений возникают вопросы. К примеру, гетман Петр Дорошенко оказывается изобретён артезианской скважиной в 1880-х годах. Борис Патон и Иван Сикорский никогда не работали над электронным микроскопом.

Итак, ChatGPT хорошо умеет заключать информацию, но ее нужно тщательно проверять. Поэтому для использования этого инструмента необходимо иметь определенные навыки и знать, о чем вы его просите. А главное, у него следует просить ту информацию, которую вы можете проверить.

Напомним, "Телеграф" ранее делился инструкцией, как умело пользоваться популярным искусственным интеллектом. Также мы писали о 9 нейросетях, которые могут стать полезными в ежедневном использовании.