ТОП-10 найвідоміших українців за версією ChatGPT: Лобода - олімпійська чемпіонка, співак №1 - Андрій Князь

До ТОП-10 потрапили, як і дійсно відомі люди, так і вигадані

Нашуміла нейромережа ChatGPT нещодавно почала працювати в Україні. Цей інструмент є мовною моделлю та навчений формулювати свої відповіді максимально "по-людськи". Він вміє не лише говорити майже на всі теми, але й виконувати корисну роботу: писати статті, код, шукати інформацію. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що ChatGPT знає про Україну, а зокрема про найвідоміших українців.

Для цього ми попросили його скласти свої ТОП-10 на тему відомих людей культури, науки, політики та спорту. Зазначимо, що сервіс користується інформацією до 2021 року. Тому він досі не знає про те, що в Україні почалося повномасштабне вторгнення та користується дещо застарілими даними. Також звернемо вашу увагу на те, що ChatGPT може давати неточні відповіді та навіть "вигадувати" їх, що часто виглядає досить кумедно, а іноді навіть — обурливо.

ТОП-10 найвідоміших українців

Президент Володимир Зеленський займає першу позицію. Наступним несподівано нейромережа вирішила розташувати олігарха Дмитра Фірташа. Відому олімпійську чемпіонку Ларису Латиніну, яка народилася у Херсоні та протягом майже 50 років мала найбільшу кількість нагород за всю історію олімпійських ігор, назвали журналісткою і телеведучою. Вочевидь переплутали із росіянкою Юлією Латиніною. З’явився тут і президент-втікач Віктор Янукович. А от хто такий Віктор Топалов — Google не знає.

ТОП-10 українських спортсменів

У топ потрапила співачка Світлана Лобода. У 2008 році вона стрибала на батуті в Латвії, де пошкодила руку. Тому ChatGPT вирішив, що вона олімпійська чемпіонка зі стрибків на батуті. Перше місце має важкоатлетка Вікторія Коба. Однак Google не знає, хто це. Як і про №6 — Ольгу Герасименко.

ТОП-10 українських акторів

Першим йде Богдан Ступка. Після нього несподівано — Олег Меньшиков. Російський актор, який у далеких 80-х грав в українських стрічках. За ним двоє відомих акторів лише для ChatGPT, потім волонтер, актор і шоумен Сергій Притула, онук Богдана Ступки Дмитро.

Найбільш неочікувано у списку з’явився Іван Охлобистін — відвертий українофоб і путініст. Можливо, СhatGPT десь почув про популярність серіалу Інтерни в Україні чи частоту згадом Охлобистіним України у своїх "проповідях". На останніх сходинках гумористки та акторки Олена Кравець і Марина Поплавська.

ТОП-10 українських політиків

Тут з’явився Олексій Рєзніков на посаді міністра юстиції. Неочікувано, оскільки такі розмови лише велися, поки була інформація про те, що Рєзніков може піти з посади Міністра оборони. Докладніше на цю тему "Телеграф" писав у матеріалі — Випробувальний термін і фактор Єрмака: як Резніков зберіг посаду та що буде з Міноборони. Голова ВРУ, на думку нейромережі — це Сергій Соболєв, який є депутатом парламенту. Причому був у парламенті ще у 1-му скликанні. Також на останній сходинці раптом опинився Вадим Рабінович, який свого часу опублікував мапу України без Криму.

ТОП-10 українських співаків

В цілому, список складається із відомих українських співаків і питань майже немає. Майже. №1 — це Андрій Князь — український композитор та виконавець родом із Львова, заслужений артист України (2010). У 1999 році визнаний відкриттям року на Галичині. По суті, жодних вигаданих імен, що говорить про популярність української музики.

ТОП-10 українських історичних особистостей

Тут ChatGPT впорався. Він на першу позицію поставив Тараса Шевченка, на 10 — Михайла Грушевського. Згадав і про гетьманів, і про СтеФана Бандеру.

ТОП-10 українських вчених

До списку увійшли відомі українські вчені та люди, які доклали зусиль до розвитку науки в Україні, як от Лев Ландау — нобелівський лауреат з фізики. Тільки от Михайло Вербицький написав гімн України, а ось систему звукозапису на плівку не винаходив.

Як бачимо, ChatGPT — гарно структурує та шукає інформацію, однак про її правдивість можна поки що забути. В цілому, усе залежить від теми та вміння користуватися цим інструментом. А головне, у нього варто просити ту інформацію, яку ви можете перевірити.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше розповідав, як працювати із популярним штучним інтелектом і опублікував відеоінструкцію. Також ми писали про інші нейромережі, які можуть стати корисними у щоденному використанні.