ТОП-10 самых известных украинцев по версии ChatGPT: Лобода – олимпийская чемпионка, певец №1 – Андрей Князь

В ТОП-10 попали, как действительно известные люди, так и выдуманные

Нашумела нейросеть ChatGPT недавно начала работать в Украине. Этот инструмент является языковой моделью и научен формулировать свои ответы максимально по-человечески. Он умеет не только говорить почти по всем темам, но и выполнять полезную работу: писать статьи, код, искать информацию. "Телеграф" решил выяснить, что ChatGPT знает об Украине, а в частности, о самых известных украинцах.

Для этого мы попросили его сочинить свои ТОП-10 на тему известных людей культуры, науки, политики и спорта. Отметим, что сервис пользуется информацией по 2021 год. Поэтому он до сих пор не знает, что в Украине началось полномасштабное вторжение и пользуется несколько устаревшими данными. Также обратим ваше внимание на то, что ChatGPT может давать неточные ответы и даже "придумывать" их, что часто выглядит довольно забавно, а иногда даже возмутительно.

ТОП-10 самых известных украинцев

Президент Владимир Зеленский занимает первую позицию. Следующим неожиданно нейросеть решила разместить олигарха Дмитрия Фирташа. Известную олимпийскую чемпионку Ларису Латынину, которая родилась в Херсоне и почти 50 лет имела наибольшее количество наград за всю историю олимпийских игр, назвали журналисткой и телеведущей. Очевидно, перепутали с россиянкой Юлией Латыниной. Появился здесь и беглый президент Виктор Янукович. А вот кто такой Виктор Топалов – Google не знает.

ТОП-10 украинских спортсменов

В топ попала певица Светлана Лобода. В 2008 году она прыгала на батуте в Латвии, где повредила руку. Поэтому ChatGPT решил, что она олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте. Первое место занимает тяжелоатлетка Виктория Коба. Однако Google не знает, кто это. Как и о №6 – Ольге Герасименко.

ТОП-10 украинских актеров

Первым идет Богдан Ступка. После него неожиданно Олег Меньшиков. Российский актер, который в далеких 80-х играл в украинских лентах. За ним два известных актера только для ChatGPT, затем волонтер, актер и шоумен Сергей Притула, внук Богдана Ступки Дмитрий.

Наиболее неожиданно в списке появился Иван Охлобыстин — откровенный украинофоб и путинист. Возможно, СhatGPT где-то услышал о популярности сериала Интерны в Украине или частоте вспоминая Охлобыстиным Украины в своих "проповедях". На последних ступенях — юмористки и актрисы Елена Кравец и Марина Поплавская.

ТОП-10 украинских политиков

Здесь появился Алексей Резников в должности министра юстиции. Неожиданно, поскольку такие разговоры велись, пока была информация о том, что Резников может уйти с должности Министра обороны. Подробнее на эту тему "Телеграф" писал в материале — Испытательный термин и фактор Ермака: как Резников сохранил должность и что будет из Минобороны. Глава ВРУ, по мнению нейросети, — это Сергей Соболев, который является депутатом парламента. Причем был в парламенте еще в 1-м созыве. Также на последней строчке вдруг оказался Вадим Рабинович, который в свое время опубликовал карту Украины без Крыма.

ТОП-10 украинских певцов

В целом список состоит из известных украинских певцов и вопросов почти нет. Почти. №1 – это Андрей Князь – украинский композитор и исполнитель родом из Львова, заслуженный артист Украины (2010). В 1999 году признан открытием года в Галичины. В сущности, никаких вымышленных имен, что говорит о популярности украинской музыки.

ТОП-10 украинских исторических личностей

Здесь ChatGPT справился. Он на первую позицию поставил Тараса Шевченко, на 10 – Михаила Грушевского. Вспомнил и о гетманах, и о Стефане Бандере.

ТОП-10 украинских ученых

В список вошли известные украинские ученые и люди, которые приложили усилия к развитию науки в Украине, как Лев Ландау — нобелевский лауреат по физике. Только вот Михаил Вербицкий написал гимн Украины, а вот систему звукозаписи на пленку не изобретал.

Как видим, ChatGPT хорошо структурирует и ищет информацию, однако с правдивостью нужно быть осторожным. В целом все зависит от темы и умения пользоваться этим инструментом. А главное, у него следует просить ту информацию, которую вы можете проверить.

Напомним, "Телеграф" ранее рассказывал, как работать с популярным искусственным интеллектом и опубликовал видеоинструкцию. Также мы писали о других нейросетях, которые могут оказаться полезными в ежедневном использовании.