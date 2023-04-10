У травні курс долара зростатиме: що стане причиною

Експерти розповіли, що буде з курсом долара в Україні

Вже у травні в обмінниках очікується зміна курсу долара. Це стане наслідком зростання попиту на готівкову валюту через підвищений імпорт пального в Україну.

Таку думку у коментарі "Forbes Україна" висловив начальник аналітичного відділу Sense Bank Олексій Блінов.

За словами експерта, зміна курсу також буде пов’язана з очікуваннями бізнесу щодо повернення довоєнних податків у липні.

"У зв’язку із запланованим відновленням довоєнної системи оподаткування пального з 1 липня вже за місяць можна очікувати ажіотажний імпорт пального в Україну "за старими цінами". Це дещо перенесеться і на додатковий попит у готівковому сегменті. Тому в травні готівкова іноземна валюта, швидше загалом, буде дорожчою, аніж зараз", – вважає експерт.

Актуальний курс долара

Актуальний курс долара на 10 квітня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли, що буде з валютним ринком перед Великоднем і коли краще купуватиме валюту.