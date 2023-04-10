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Курс доллара на Пасху: банкир рассказал, как на нем можно заработать

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Доллар снова может подорожать Новость обновлена 10 апреля 2023, 16:06
Доллар снова может подорожать. Фото pixabay.com

На ажиотаже курса доллара перед Пасхой можно заработать, но это рискованно

Начало апреля курс доллара встретил резким снижением, буквально за сутки подешевев на 15 копеек. Уже к 10 апреля в банках доллар покупают по 37,2 грн, а продают за 37,8 грн.

Директор департамента казначейства АО "Коминбанк" Герман Марченко подобные изменения объясняет близящейся Пасхой и дает украинцам рецепт, как на этом можно заработать.

По его словам предпраздничная неделя на валютном рынке одновременно специфична и закономерна: из-за необходимости сделать необходимые покупки к Пасхе, часть граждан использует для этого валютные сбережения. Именно поэтому можно ожидать, что предложение наличности немного превзойдет спрос (в среднем на 5%), что будет стимулировать продавцов к незначительному снижению наличного курса. Иными словами, покупать наличный доллар у граждан банки будут куда дешевле, чем прежде.

"В то же время объективных причин для падения курса нет – политика НБУ осталась прежней, экономика понемногу растет, инфляция остается достаточно низкой, продолжаются поступления валюты от экспорта и международных партнеров", — подчеркивает Марченко.

По этой причине, как считает Герман Марченко, после Пасхи "праздничный" фактор из курсообразования исчезнет, и курс может стабилизироваться и даже возможно, вырасти. В последнем случае на этом можно заработать, если купить доллары до пасхи и продать после.

Но вместе с тем эксперт предупреждает, что в конце апреля, перед майскими шашлыками, курс снова может снизиться, то есть у подобной операции существует немалый риск.

Вместе с тем по мнению ряда экспертов в целом именно в мае курс доллара может серьезно вырасти и это будет только началом.

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#Гривна #Доллар #Марченко #Курс доллара