Курс долара на Великдень: банкір розповів, як на ньому можна заробити

На ажіотажі курсу долара перед Великоднем можна заробити, але це ризиковано

Початок квітня курс долара зустрів різким зниженням, буквально за добу подешевшавши на 15 копійок. Вже до 10 квітня у банках долар купують по 37,2 грн, а продають за 37,8 грн.

Директор департаменту казначейства АТ "Комінбанк" Герман Марченко подібні зміни пояснює Великоднем, що наближається, і дає українцям рецепт, як на цьому можна заробити.

За його словами, передсвятковий тиждень на валютному ринку одночасно специфічний і закономірний: через необхідність зробити необхідні покупки до Великодня, частина громадян використовує для цього валютні заощадження. Саме тому очікується, що пропозиція готівки трохи перевищить попит (в середньому на 5%), що стимулюватиме продавців до незначного зниження готівкового курсу. Іншими словами, купувати готівковий долар у громадян банки будуть набагато дешевше, ніж раніше.

"Водночас об’єктивних причин для падіння курсу немає — політика НБУ залишилася незмінною, економіка потроху зростає, інфляція залишається досить низькою, продовжуються надходження валюти від експорту та міжнародних партнерів", — наголошує Марченко.

З цієї причини, як вважає Герман Марченко, після Великодня "святковий" фактор із курсоутворення зникне, і курс може стабілізуватися і навіть можливо вирости. В останньому випадку на цьому можна заробити, якщо купити долари до Великодня та продати після.

Але разом з тим експерт попереджає, що наприкінці квітня перед "травневими шашликами" курс знову може знизитися, тобто у подібної операції існує чималий ризик.

Водночас на думку низки експертів загалом саме у травні курс долара може серйозно зрости і це буде лише початком.