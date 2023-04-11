Долар по 36 – можливий сценарій: що буде з курсом після Великодня

Просідання курсу готівкового ринку перед святами вказує на те, що валютний ринок перебуває у спокої

Напередодні Великодня курс долара в Україні опустився нижче 38 грн/дол. Не виключено, що надалі він може ще більше впасти й досягти офіційного рівня — 36,6 гривні.

Таку думку висловив економіст, член товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран, пише РБК-Україна.

"Традиційно на свята курси валют, як правило, знижуються. В історії бувають відхилення, але в принципі просідання курсу готівкового ринку перед святами вказує на те, що валютний ринок перебуває у спокої", — сказав він.

За словами Шапрана, ця тенденція після свят залежатиме від багатьох факторів, включаючи успіхи ЗСУ на фронті, які спрогнозувати зараз досить важко. Однак за цих умов курс долара в Україні має бути на рівні офіційного.

"У нас, в принципі, конкурентний ринок валюти, у банків були і є можливості поповнювати ринок готівковою валютою, що вони й робили останні місяці. Але не забуваймо, що мова йде саме про готівковий курс, а отже про збалансованість потоків на продаж і купівлю готівки, яка в т.ч. залежить від настроїв українців, від стану їхніх доходів після повернення з вимушеної еміграції. Одним із позитивних факторів, що впливає на готівковий курс — поступове повернення до України громадян з непорожніми гаманцями", — підкреслив експерт.

Віталій Шапран не виключає, що курс може впасти до офіційного і бути на рівні 36,6 гривні. Однак для цього мають бути певні умови.

"Такий сценарій цілком можливий за відсутності негативних шоків, але його реалізація реальна лише за повного збалансування потоків на готівковому ринку, коли банки перестануть відчувати нестачу валюти й завозити її в Україну", — сказав він.

Експерт пояснив, що за таких умов фактор тиску комісійних за переведення безготівкового долара у готівковий "і через конкуренцію курс максимально наблизиться до 36,6".

Зазначимо, що, за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 11 квітня, середній курс долара в українських банках становить 37,30 грн (купівля) та 37,85 (продаж). На чорному ринку "зелений" купують по 37,60 грн, а продають по 37,73 грн. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на думку аналітика Максима Орищака, 2023 року курс долара в Україні може впасти до 35 гривень. Однак у цьому разі є важливі нюанси.