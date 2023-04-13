Курс доллара может упасть ниже 37: какие при этом есть "но"

Эксперт дал прогноз по курсу доллара и рассказал, может ли он упасть ниже 37 грн

Курс доллара в Украине в преддверии Пасхальных праздников заметно изменился. Валюта может упасть в цене в обозримом будущем ниже 37 гривен. Однако в этом случае есть определенные нюансы.

Такое мнение выразил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, пишет UBR.ua. По его словам, вероятность падения курса доллара до таких отметок есть, но украинцам, вряд ли удастся воспользоваться шансом купить валюту по этой цене.

"Если курс уходит ниже 37 грн, то банки начинают его выкупать, потому что зачем идти на межбанк, если можно купить его у населения. Это значит, что начинает формироваться спрос, и он становится движущей силой. А если растет спрос, то растет и курс, который "возвращается" обратно. Да, эпизодически, ситуативно можно спускаться ниже, но ненадолго", – объясняет Шевчишин.

Он также добавил, что наличный курс может упасть ниже в случае, если Нацбанк сдвинет курс. Однако эксперт считает, что такой сценарий маловероятен, поскольку НБУ вряд ли пойдет на этот шаг.

Отметим, что, по данным портала "Минфин", сегодня, 13 апреля, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,40 грн (покупка) и 37,90 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 37,66 грн, а продают по 37,75. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что аналитик Виталий Шапран сделал прогноз по курсу доллара в Украине и рассказал, чего стоит ожидать после Пасхи.