Курс долара може впасти нижче 37: які при цьому є "але"

Експерт дав прогноз курсу долара і розповів, чи може він впасти нижче 37 грн

Курс долара в Україні напередодні Великодніх свят помітно змінився. Валюта може впасти в ціні в найближчому майбутньому нижче 37 гривень. Однак у цьому випадку є певні нюанси.

Таку думку висловив аналітик Андрій Шевчишин, пише UBR.ua. За його словами, ймовірність падіння курсу долара до таких позначок є, але українцям навряд чи вдасться скористатися шансом купити валюту за цією ціною.

"Якщо курс йде нижче 37 грн, то банки починають його викуповувати, бо навіщо йти на міжбанк, якщо можна купити його у населення. Це означає, що починає формуватися попит, і він стає рушійною силою. А якщо зростає попит, то зростає і курс, який "повертається" назад. Так, епізодично, ситуативно можна спускатися нижче, але ненадовго", — пояснює Шевчишин.

Він також додав, що готівковий курс може впасти нижче, якщо Нацбанк посуне курс. Проте експерт вважає, що такий сценарій є малоймовірним, оскільки НБУ навряд чи піде на цей крок.

Зазначимо, що, за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 13 квітня, середній курс долара в українських банках становить 37,40 грн (купівля) та 37,90 (продаж). На чорному ринку "зелений" купують по 37,66 грн, а продають по 37,75 грн. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аналітик Віталій Шапран зробив прогноз щодо курсу долара в Україні і розповів, чого варто очікувати після Великодня.