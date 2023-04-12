Долар подорожчав: з'явилися неоднозначні прогнози щодо курсу перед Великоднем

Експерти дають різні прогнози щодо передсвяткового курсу

До Великодніх свят різких стрибків курсу на валютному ринку України очікувати, скоріше за все, не варто. Долар США утримуватиметься в рамках коридору 37,4 — 38 гривень.

Про це у коментарі для "24 каналу" розповіла директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько. За її словами, тимчасові курсові "провали", як і періоди стрибків, все ж можливі, проте ситуація буде більш-менш стабільною.

"Фактично показники будуть тягнутися до рівноважних значень 37,6-37,8 гривні за долар", — сказала вона.

Водночас директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко висловив УНІАН думку, що у передсвятковий тиждень готівкові курси долара і євро в Україні можуть дещо зменшитись.

"Думаю, трохи зміниться валютний коридор коливань — до 37,0-37,60 грн/дол. та 39,5-41,00 грн/євро", — спрогнозував він.

Ціни на валюту в обмінниках сьогодні

Як пише фінансовий портал Мінфін, американська валюта у середу, 12 квітня, частково подорожчала. Зокрема, долар під час купівлі коштуватиме в обмінниках 37,63 гривні, що порівняно з учорашніми розцінками більше на три копійки.

Водночас продаж упродовж сьогоднішньої доби обійдеться у 37,75 гривні. Хоча ще вчора його ціна становила 37,73 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого чекати від курсу долара після Великодня.