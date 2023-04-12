Доллар подорожал: появились неоднозначные прогнозы по курсу перед Пасхой

Эксперты дают разные прогнозы по предпраздничному курсу

К Пасхальным праздникам резких скачков курса на валютном рынке Украины ожидать, скорее всего, не стоит. Доллар США будет удерживаться в рамках коридора 37,4-38 гривен за "зеленый".

Об этом в комментарии для "24 канала" рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько. По ее словам, временные курсовые "провалы", как и периоды скачков, все же возможны, однако ситуация будет более или менее стабильной.

"Фактически показатели будут тянуться к равновесным значениям 37,6-37,8 гривны за доллар", — сказала она.

В то же время директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко высказал УНИАН мнение, что в предпраздничную неделю наличные курсы доллара и евро в Украине могут несколько уменьшиться.

"Думаю, немного изменится валютный коридор колебаний — до 37,0-37,60 грн/долл. и 39,5-41,00 грн/евро", — спрогнозировал он.

Цены на валюту в обменниках сегодня

Как пишет финансовый портал Минфин, американская валюта в среду, 12 апреля, частично подорожала. В частности, доллар при покупке будет стоить в обменниках 37,63 гривны, что, по сравнению со вчерашними расценками, больше на три копейки.

В то же время, продажа в течение сегодняшних суток обойдется в 37,75 гривны. Хотя еще вчера цена его составляла 37,73 гривны.

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