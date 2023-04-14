Новий етап зміцнення гривні: за яких факторів курс долара продовжить падіння

Курс долара в Україні може стабілізуватися

Найближчими місяцями в Україні може відбутися новий етап зміцнення гривні. При цьому реалізувати його можна буде лише у разі виконання кількох важливих умов.

Про це у коментарі "24 каналу" заявив директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко.

За його словами, у найближчі кілька місяців у банках може активізуватись механізм депозитних сертифікатів під 25%, що по факту стимулює громадян тримати заощадження у гривні.

"Це є потужним стимулом для зміцнення національної валюти", — зазначив він.

Також Марченко назвав фактори, що впливають на перспективи курсу долара в Україні:

рівень інфляції (з початку року цей показник він не піднімався вище 3%),

обсяги макрофінансової допомоги від партнерів України,

розвиток "внутрішнього" бізнесу, а разом з ним і зростання податкових надходжень до бюджету,

розвиток експортних можливостей. Йдеться про зерно, добрива, металопродукцію тощо. Також на ситуації можуть відбиватися події на фронті.

За його прогнозом, у найближчі 1,5-2 місяці валютний курс може максимально наблизитися до офіційного рівня. Експерт не виключає, що після закінчення зазначених термінів готівковий курс закріпиться на позначках нижче 37 гривень за долар.

Курс долара до гривні

Курс долара до гривні на 14 квітня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аналітик Віталій Шапран зробив прогноз щодо курсу долара в Україні та розповів, чого варто очікувати після Великодня.