Новый этап укрепления гривны: при каких факторах курс доллара продолжит падение

Курс доллара в Украине может стабилизироваться

В ближайшие месяцы в Украине может произойти новый этап укрепления гривны. При этом реализовать его можно будет лишь в случае выполнения нескольких важных условий.

Об этом в комментарии "24 каналу" заявил директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко.

По его словам, в ближайшие несколько месяцев в банках может активизироваться механизм депозитных сертификатов под 25%, что по факту стимулирует граждан держать сбережения в гривне.

"Это является мощным стимулом для укрепления национальной валюты", — отметил он.

Также Марченко назвал факторы, которые влияют на перспективы курса доллара в Украине:

уровень инфляции (с начала года этот показатель он не поднимался выше 3%),

объемы макрофинансовой помощи от партнеров Украины,

развитие "внутреннего" бизнеса, а вместе с ним и рост налоговых поступлений в бюджет,

развитие экспортных возможностей. Речь идет о зерне, удобрениях, металлопродукции и т.д. Также на ситуации могут отражаться события на фронте.

По его прогнозу, в ближайшее 1,5-2 месяцев валютный курс может максимально приблизиться к официальному уровню. Эксперт не исключает, что по истечении указанных сроков наличный курс закрепится на отметках ниже 37 гривен за доллар.

Курс доллара к гривне

Курс доллара к гривне на 14 апреля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что аналитик Виталий Шапран сделал прогноз по курсу доллара в Украине и рассказал, чего стоит ожидать после Пасхи.