Что будет с курсом доллара после окончания войны: эксперт указал на важные моменты

Эксперт считает, что гривна будет укрепляться в первые месяцы после завершения войны

Курс доллара в Украине даже после победы над оккупантами в первое время может держаться на отметке в 40 грн/дол.

Такое мнение в комментарии "ТСН" выразил ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

По словам эксперта, уже спустя несколько месяцев после победы гривна начнет укрепляться, а доллар может опустить до отметки 36 грн/дол.

"Объясню почему: предполагается большой приток иностранных инвестиций. Повторюсь, это при условии, если правительство будет проводить адекватную экономическую и налоговую политику, а также у нас будет действовать верховенство закона. Сейчас у нас такого нет, пока есть только шараханье из стороны в сторону, а сама экономическая политика неадекватна. Сейчас нас спасает политика Национального банка и Минфина, неплохо идут монетарные и макроэкономические процессы, а вот налоговая, таможня, поддержка бизнеса — почти на нуле, нет дерегуляции. В такую экономику частный бизнес инвестировать не будет", — сказал Савченко.

Специалист отмечает, что после завершения войны власть должна очиститься от людей, которые проводят неадекватную политику. Это нужно для того, чтобы Украина смогла привлечь серьезные инвестиции.

По словам Савченко, речь идет об агентах кремля, а также о коррупционерах и популистах.

"Наша страна 30 лет была наименее привлекательным государством для инвестиций. Поэтому здесь нам нужна тоже победа над этой "гремучей смесью", как и на фронте. Без этого, к сожалению, успеха не будет, потому что мы и дальше останемся экономическими изгнанниками", — завершил он.

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