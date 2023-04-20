Доллар в обменниках снова подорожал, но это ненадолго: появился позитивный прогноз

Несмотря на подорожание доллара на протяжении последней недели, до конца мая его цена может опуститься ниже 37 гривен за один "зеленый"

До конца текущей недели, несмотря на ощутимое подорожание, американская валюта в обменниках еще может упасть. Согласно положительным прогнозам, ее цена опустится до уровня 36,9-37,5 гривны за доллар.

Об этом в комментарии для издания OBOZREVATEL рассказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, отметив, что сейчас на валютном рынке наблюдается новая тенденция, когда постепенно происходит унификация трех курсов, а именно официального, банковского и наличного.

По мнению эксперта, уже в мае наличная валюта США может пересечь отметку в 37 гривен.

"Базовым" единым курсом может стать официальный курс валют. Именно поэтому к середине мая ожидается, что наличный курс валюты "зацепится" на рубеже ниже 37 грн/доллар", – объяснил он.

Что происходит в обменниках сегодня

По данным портала Минфин, в четверг, 20 апреля, цены на американскую валюту снова выросли.

Так, наличный доллар США в обменниках сегодня будет стоить:

покупка — 37,90 гривны (в среду 37,85 — гривны),

(в среду 37,85 — гривны), продажа — 38,00 гривны (в среду — 37,95 гривны).

Ранее "Телеграф" сообщал, каким будет курс доллара после Пасхальных праздников.