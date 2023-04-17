Доллар может подорожать до 45 грн или серьезно упасть: прогноз на 2023 год

На стабильность цены на валюту будут влиять три фактора

Курс доллара в Украине после Пасхи должен еще немного снизиться. Есть вероятность, что даже до уровня официального курса.

Уровень стоимости доллара по 36 грн не исключает и ректор Международного института бизнеса Александр Савченко. В комментарии ТСН он назвал 36 гривен нижним числом валютного коридора до конца года.

Максимальной ценой Савченко считает 45 грн за доллар США и подчеркнул, что это ориентировочная оценка. Реальная стоимость будет зависеть от экономической политики государства, помощи Запада и ситуации на фронте.

На 17 апреля на черном рынке доллар стоит 37,820/37,967 грн, а евро — 41,3/41,527. Отметим, что стоимость евро в банках в среднем немного упала.

Курс валют в Украине

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению МВФ, верхний потолок курса доллара может быть гораздо больше. Речь идет о 66 грн за американский доллар до конца 2023 года. Рост может начаться уже в мае из-за повышенного импорта автомобильного горючего. Также на стоимость валюты может повлиять возврат к предыдущей схеме налогообложения топлива летом 2023 года.