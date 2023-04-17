Долар може здорожчати до 45 грн або серйозно впасти: прогноз на 2023 рік

На стабільність ціни на валюту впливатимуть три фактори

Курс долара в Україні після Великодня має трохи знизитися ще. Є ймовірність, що навіть до рівня офіційного курсу.

Рівень вартості долара по 36 грн не відкидає і ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. В коментарі ТСН він назвав саме 36 гривень нижнім числом валютного коридору до кінця року.

Максимальною ціною Савченко вважає 45 грн за долар США, та водночас наголосив, що це орієнтовна оцінка. Реальна вартість буде залежати від економічної політики держави, допомоги від Заходу та ситуації на фронті.

На 17 квітня на чорному ринку долар коштує 37,820/37,967 грн, а євро — 41,3/41,527. Зазначимо, що вартість євро в банках в середньому трохи впала.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, на думку МВФ, верхня стеля курсу долара може бути значно більшою. Мова про 66 грн за американський долар до кінця 2023 року. Зростання може початися вже в травні через підвищений імпорт автомобільного палива. Також на вартість валюти може вплинути повернення до попередньої схеми оподаткування пального влітку 2023 року.