Курс валют після Великодня зміниться: чого чекати від долара та євро з 17 квітня

З 17 квітня курс можуть очікувати на два сценарії

Після Великодня готівковий курс валют продовжуватиме знижуватися. З незначними коливаннями, що не перевищують 0,3-0,5 грн, протягом 17-23 квітня курсові рамки становитимуть 36,9-37,5 грн/$ та 40-41 грн/€.

Такий прогноз курсу долара на 17-23 квітня "Телеграфу" надав директор департаменту казначейства Акціонерного товариства "КОМІНБАНК" Герман Марченко.

За його словами, така "ремісія" міцної гривні цілком очікувана, адже передсвятковий тиждень характеризувався переважанням пропозиції над попитом (до 5-7%), що тиснуло на готівковий курс. Очікується, що після свят пропозиція та попит знову стануть достатньо збалансованими, що позначиться на курсових відмітках.

Проте загалом експерт вважає, що зараз в Україні є досить сприятливі економічні умови для поступового зміцнення гривні: низька інфляція, політика НБУ, зростання бізнес-активності, впевненість українців у перемозі, допомога від міжнародних партнерів.

Загалом співрозмовник "Телеграфа" вважає, що ситуація на валютному ринку залишиться стабільною та прогнозованою завдяки зрівнюванню попиту та пропозиції.

"Водночас на ринку цілком можлива подальша тенденція до "з’єднання" 3-х наявних курсів в один. Однак такі процеси не відбудуться несподівано, це може статися протягом кількох місяців", — попереджає Герман Марченко, говорячи про те, що готівковий. курс може впасти до курсу НБУ в 36,57 грн.

Ряд експертів дійсно припускають продовження падіння курсу долара до гривні, що можливо, якщо НБУ, наприклад, знизить офіційний курс.