Курс валют после Пасхи изменится: чего ждать от доллара и евро с 17 апреля

С 17 апреля курс могут ожидать два сценария

После Пасхи наличный курс валют продолжит снижаться. С незначительными колебаниями, не превышающими 0,3-0,5 грн, в течение 17-23 апреля курсовые рамки составят 36,9-37,5 грн/$ и 40-41 грн/€.

Такой прогноз курса доллара на 17-23 апреля "Телеграфу" дал директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Герман Марченко.

По его словам такая "ремиссия" крепкой гривны вполне ожидаемая, ведь предпраздничная неделя характеризовалась преобладанием предложения над спросом (до 5-7%), что давило на наличный курс. Ожидается, что после праздников предложение и спрос снова станут достаточно сбалансированными, что отразится на курсовых отметках.

Однако в целом эксперт считает, что сейчас в Украине достаточно благоприятные экономические условия для постепенного укрепления гривны: низкая инфляция, политика НБУ, рост бизнес-активности, уверенность украинцев в победе, помощь от международных партнеров.

В целом собеседник "Телеграфа" считает, что ситуация на валютном рынке останется стабильной и прогнозируемой, благодаря уравниванию спроса и предложения.

"В то же время на рынке вполне возможна дальнейшая тенденция к "соединению" 3-х имеющихся курсов в один. Однако такие процессы не произойдут неожиданно, это может произойти в течение нескольких месяцев", — предупреждает Герман Марченко, говоря о том, что наличный курс вполне может упасть до курса НБУ в 36,57 грн.

Ряд экспертов действительно предполагают продолжение падения курса доллара к гривне, что возможно если НБУ, например, снизит официальный курс.