Курс долара впаде до офіційного, але є умови: чого чекати після Великодня

Експерт розповів, що буде з курсом долара після Великодня

Курс долара в Україні після Великодня продовжить своє зниження, але це не є чимось незвичним.

Таку думку у коментарі РБК-Україна висловив член товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран.

За його прогнозом, курс знижуватиметься доти, доки показник не досягне певного рівня, але для цього є певні умови.

"Традиційно на свята курси валют, як правило, знижуються. В історії бувають відхилення, але в принципі просідання курсу готівкового ринку перед святами вказує на те, що валютний ринок спокій", — сказав він.

За словами експерта, майбутній курс залежить, у тому числі і від подій на фронті, де очікується успішний контрнаступ ЗСУ.

Шапран також вважає, що також на нього впливатимуть настрої українців та стан їх доходів після повернення з вимушеної еміграції.

Експерт припускає, що після Великодня курс на готівковому ринку може впасти до позначки 36,6 гривні за долар.

"Такий сценарій цілком можливий за відсутності негативних шоків, але його реалізація реальна лише за повного збалансування потоків на готівковому ринку, коли банки перестануть відчувати нестачу валюти і завозити її в Україну", — завершив він.

Курс долара в Україні 16 квітня

Нагадаємо, що за прогнозом МВФ курс долара в Україні може зрости вдвічі, але не цього року.