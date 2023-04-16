Курс доллара упадет до официального, но есть условия: чего ожидать после Пасхи

Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после Пасхи

Курс доллара в Украине после Пасхи продолжит свое снижение, но это не является чем-то необычным.

Такую точку зрения в комментарии РБК-Украина выразил член общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

По его прогнозу, курс будет снижаться до тех пор, пока показатель не достигнет определенного уровня, но для этого есть определенные условия.

"Традиционно на праздники курсы валют, как правило, снижаются. В истории бывают отклонения, но в принципе проседание курса наличного рынка перед праздниками указывает на то, что валютный рынок находится в покое", — сказал он.

По словам эксперта, будущий курс зависит, в том числе, и от событий на фронте, где ожидается успешное контрнаступление ВСУ.

Шапран также считает, что также на него будут влиять настроения украинцев и состояние их доходов по возвращении из вынужденной эмиграции.

Эксперт предполагает, что после Пасхи курс на наличном рынке может упасть до отметки 36,6 гривны за доллар.

"Такой сценарий вполне возможен при отсутствии негативных шоков, но его реализация реальна только при полном сбалансировании потоков на наличном рынке, когда банки перестанут испытывать нехватку валюты и завозить ее в Украину", — завершил он.

Курс доллара в Украине 16 апреля

Напомним, что по прогнозу МВФ курс доллара в Украине может вырасти в два раза, но не в этом году.