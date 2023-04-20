Долар в обмінниках знову подорожчав, але це ненадовго: з'явився позитивний прогноз

Попри здорожчання долара впродовж останнього тижня, до кінця травня його ціна може опуститися нижче 37 гривень за один "зелений"

До кінця цього тижня, попри відчутне здорожчання, американська валюта в обмінниках ще може впасти. Згідно з позитивними прогнозами, її ціна опуститься до 36,9-37,5 гривні за долар.

Про це у коментарі для видання OBOZREVATEL розповів директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко, зазначивши, що наразі на валютному ринку спостерігає нову тенденцію, коли відбувається поступово уніфікація трьох курсів, а саме офіційного, банківського та готівкового.

На думку експерта, вже у травні готівкова валюта США може перетнути позначку у 37 гривень.

"Базовим" єдиним курсом може стати офіційний курс валют. Саме тому до середини травня очікується, що готівковий курс валюти "зачепиться" на рубежі нижче 37 грн/долар", – пояснив він.

Що відбувається в обмінниках сьогодні

За даними порталу Мінфін, у четвер, 20 квітня, ціни на американську валюту знову зросли.

Так, готівковий долар США в обмінниках сьогодні коштуватиме:

купівля — 37,90 гривні (у середу 37,85 — гривні),

(у середу 37,85 — гривні), продаж — 38,00 гривні (у середу — 37,95 гривні).

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