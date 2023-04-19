Долар в обмінниках відчутно подорожчав: чи варто чекати на падіння курсу

Експерт прогнозує здешевшання валюти після свят

В Україні готівковий долар США останніми днями демонстрував тенденцію впевненого здорожчання, проте вже після Великодніх свят американська валюта може поступово поповзти униз.

Таку інформацію у коментарі для видання РБК-Україна озвучив член товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран, зазначивши, що здешевшання іноземної валюти триватиме до моменту досягнення певного рівня. Попередньо ним може стати ціна у 36,6 гривні за один долар.

"Традиційно на свята курси валют, як правило, знижуються. В історії бувають відхилення, але в принципі просідання курсу готівкового ринку перед святами вказує на те, що валютний ринок перебуває у спокої", — пояснив він.

Крім того, експерт додав, що готівковий курс долара у майбутньому може впасти до офіційного рівня у 36,6 гривні за один "зелений". Водночас це залежатиме від кількох важливих факторів, до списку яких входять й успіхи Збройних сил на фронті.

Що відбувається з валютою сьогодні

За даними фінансового порталу Мінфін, долар у середу, 19 квітня, знову трохи піднявся в ціні. Зокрема, валюта США в обмінниках упродовж сьогоднішньої доби коштуватиме 37,85 гривні під час купівлі, що на 12 копійок більше, аніж вчора.

Що стосується продажу, то він обійдеться у 37,95 гривні за один долар. Водночас у вівторок його ціна складала 37,85 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку начальника аналітичного відділу Sense Bank Олексія Блінова, вже у травні курс американського долара почне знову дорожчати. Це може статися через збільшення попиту на валюту.