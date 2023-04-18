Чи перевалить курс долара за 38 гривень? З’явився прогноз до кінця тижня

Банкір озвучила прогноз щодо курсу долара до 23 квітня

В Україні ситуація на валютному ринку після Великодня залишається помірною. За останній тиждень вартість долара зросла на 20 копійок і сягнула 37,9 грн/дол. Є ймовірність, що до кінця поточного тижня курс перевищить позначку 38 гривень.

Такий прогноз зробила директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько, повідомляє 24 канал. За її словами, протягом останнього тижня українці більше продавали безготівкову валюту, ніж купували.

"Це дає підстави говорити про ймовірність подальшого коригування готівкового курсу у бік зростання — до таких рівнів, коли купівля безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті стане цікавішою для українців", — сказала Золотько.

Водночас банкір вважає, що курс долара на готівковому ринку до 23 квітня коливатиметься в діапазоні 37,5-38,4 грн/дол.

"Враховуючи дуже помірну динаміку курсових змін протягом минулого тижня, ринок вже близький до цих позначок", — наголосила Золотько.

Зазначимо, що за даними "Мінфін", сьогодні, 18 квітня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38 (продаж). На чорному ринку "зелений" купують по 37,72 грн., а продають по 37,85 грн. Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко озвучив прогноз курсу долара на 2023 рік і розповів, чи зможе вартість американської валюти зрости до 45 гривень.