Доллар в обменниках ощутимо подорожал: стоит ли ждать падения курса

Эксперт прогнозирует удешевление валюты после праздников

В Украине наличный доллар США в последние дни демонстрировал тенденцию к уверенному подорожанию, однако уже после Пасхальных праздников американская валюта может постепенно поползти вниз.

Такую информацию в комментарии для издания РБК-Украина озвучил член общества финансовых аналитиков Виталий Шапран, отметив, что удешевление иностранной валюты будет продолжаться до достижения определенного уровня. Предварительно им может стать цена 36,6 гривны за один доллар.

"Традиционно на праздники курсы валют, как правило, снижаются. В истории бывают отклонения, но в принципе проседание курса наличного рынка перед праздниками указывает на то, что валютный рынок находится в покое", — пояснил он.

Кроме того, эксперт добавил, что наличный курс доллара в будущем может упасть до официального уровня в 36,6 гривны за один "зеленый". В то же время, это будет зависеть от нескольких важных факторов, в список которых входят и успехи Вооруженных сил на фронте.

Что происходит с валютой сегодня

По данным финансового портала Минфин, доллар в среду, 19 апреля, снова немного поднялся в цене. В частности, валюта США в обменниках в течение сегодняшних суток будет стоить 37,85 гривны при покупке. Т.е. на 12 копеек больше, чем вчера.

Что касается продажи, то она обойдется в 37,95 гривны за один доллар. В то же время, во вторник его цена составляла 37,85 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению начальника аналитического отдела Sense Bank Алексея Блинова, уже в мае курс американского доллара начнет снова дорожать. Это может произойти из-за увеличения спроса на валюту.