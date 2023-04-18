Укр

Перевалит ли курс доллара за 38 гривен? Появился прогноз до конца недели

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как изменится курс доллара на этой неделе Новость обновлена 18 апреля 2023, 10:41
Как изменится курс доллара на этой неделе. Фото Открытые источники

Банкир озвучила прогноз по курсу доллара до 23 апреля

В Украине ситуация на валютном рынке после Пасхи остается умеренной. За последнюю неделю стоимость доллара выросла на 20 копеек и достигла 37,9 грн/долл. Есть вероятность, что до конца текущей недели курс перевалит за отметку в 38 гривен.

Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, сообщает 24 канал. По ее словам, в течение последней недели украинцы больше продавали безналичной валюты, чем покупали.

"Это дает основания говорить о вероятности дальнейшей корректировки наличного курса в сторону роста – до таких уровней, когда покупка безналичной валюты с размещением на трехмесячном депозите станет более интересной для украинцев", — сказала Золотько.

В то же время банкир считает, что курс доллара на наличном рынке до 23 апреля будет колебаться в диапазоне 37,5 — 38,4 грн/долл.

"Учитывая очень умеренную динамику курсовых изменений в течение прошлой недели, рынок уже близок к этим отметкам", – подчеркнула Золотько.

Отметим, что по данным "Минфин", сегодня, 18 апреля, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,50 грн (покупка) и 38 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 37,72 грн, а продают по 37,85. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ректор Международного института бизнеса Александр Савченко озвучил прогноз по курсу доллара на 2023 год и рассказал, сможет ли стоимость американской валюты вырасти до 45 гривен.

Теги:
#Украина #Доллар #Прогноз #Курс валют #Курс доллара