Перевалит ли курс доллара за 38 гривен? Появился прогноз до конца недели

Банкир озвучила прогноз по курсу доллара до 23 апреля

В Украине ситуация на валютном рынке после Пасхи остается умеренной. За последнюю неделю стоимость доллара выросла на 20 копеек и достигла 37,9 грн/долл. Есть вероятность, что до конца текущей недели курс перевалит за отметку в 38 гривен.

Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, сообщает 24 канал. По ее словам, в течение последней недели украинцы больше продавали безналичной валюты, чем покупали.

"Это дает основания говорить о вероятности дальнейшей корректировки наличного курса в сторону роста – до таких уровней, когда покупка безналичной валюты с размещением на трехмесячном депозите станет более интересной для украинцев", — сказала Золотько.

В то же время банкир считает, что курс доллара на наличном рынке до 23 апреля будет колебаться в диапазоне 37,5 — 38,4 грн/долл.

"Учитывая очень умеренную динамику курсовых изменений в течение прошлой недели, рынок уже близок к этим отметкам", – подчеркнула Золотько.

Отметим, что по данным "Минфин", сегодня, 18 апреля, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,50 грн (покупка) и 38 (продажа). На черном рынке "зеленый" покупают по 37,72 грн, а продают по 37,85. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ректор Международного института бизнеса Александр Савченко озвучил прогноз по курсу доллара на 2023 год и рассказал, сможет ли стоимость американской валюты вырасти до 45 гривен.