Знову по 40? Українцям розповіли, яким буде курс долара у травні

Експерт дала прогноз щодо курсу долара в Україні на травень

У травні курс долара в Україні, найімовірніше, піде нагору. Подорожчання готівкової іноземної валюти спостерігатиметься, зокрема, через збільшення попиту на неї.

Такий прогноз зробила голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова, пише 24 канал.

"Зокрема повернення до довоєнної системи оподаткування пального призведе до імпорту пального в Україну за так званими "старими цінами". Я взяла б на себе сміливість спрогнозувати, що ми побачимо "готівковий" курс долара на рівні січня, тобто на рівні орієнтовно 40 гривень за долар", — сказала вона.

За словами експерта, зараз в Україні можна спостерігати тенденцію до зміцнення гривні. Це здебільшого пов’язано з посівною компанією.

"Те, що аграрії продають іноземну валюту під свої посівні кампанії незалежно від "вигідності" або "невигідності" курсу, значно впливає на зміцнення гривні", - підсумувала Коробкова.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 21 квітня, середній курс долара в українських банках становить 37,70 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Водночас, офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що курс долара може злетіти до 66 гривень. У МВФ дали прогноз та розповіли, чого варто очікувати цього року.