Курс доллара до конца апреля: какого "поведения" ждать от валюты

Каким будет курс на этой неделе

В последнюю неделю апреля курс наличного доллара в Украине вероятнее всего будет колебаться в пределах 37 гривен, с небольшим превышением в ту или иную сторону.

Такой прогноз "Телеграфу" дал директор департамента казначейства АО "КОМИНБАНК" Герман Марченко, считающий, что в целом неделя обещает быть достаточно стабильной для курса, хотя и с вероятностью "сюрпризов".

По словам эксперта, за последние 3 недели медленного, но постепенного укрепления гривни, наличный валютный курс почти сравнялся с официальным: межкурсовая разница не превышает 1,5-2%. В то же время, существенно возросла привлекательность гривни, ведь введенные НБУ депозитные сертификаты под 25% могут побуждать банки к активному развитию среднесрочных и долгосрочных гривневых депозитов, проценты по которым могут существенно возрасти (до 3% по долгосрочному вкладу).

Вместе с тем, как подчеркивает Герман Марченко, НБУ вряд ли готов упразднить официальный курс и полностью либерализовать валютный рынок. По этой причине в ближайшей перспективе разница между официальным и курсом обменных пунктов сохранится на уровне прошлой недели.

"Конечно, ситуативно наличный курс может опускаться даже ниже официального и расти на 2-3% до показателей на начало марта, но это скорее будет исключением, чем системой. Следовательно, по всем признакам на следующей неделе сохранятся тенденции второй декады апреля: наличный курс будет находиться в пределах 37,0-38,0 грн/$ и 40-41,5 грн.", — прогнозирует Герман Марченко.

По мнению же руководителя аналитического отдела Sense Bank Алексея Блинова, уже в мае курс доллара может снова взлететь из-за роста спроса на него.