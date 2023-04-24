"Есть все предпосылки": стало известно, когда курс доллара в Украине поползет вверх

Эксперт отмечает, что в мае появятся факторы, которые повлекут увеличение наличного курса

За несколько месяцев 2023 года национальная валюта стала крепче на 7,5%, что повлекло за собой уменьшение спроса среди населения почти в 10 раз. Это произошло потому, что наличная иностранная валюта в обменниках почти сравнялась со стоимостью официального курса доллара США в банках.

Об этом в комментарии для "РадиоТрек" рассказал руководитель аналитического отдела Sense Bank Алексей Блинов, отметив, что уже в мае ожидается повышение курса.

По словам эксперта, одним из основных факторов, повлиявших на уменьшение курса американской валюты, стала продажа долларов аграриями во время подготовки к посевной кампании. Кроме того, не менее важной причиной, которая будет отражаться на ценовой политике, будет восстановление довоенной системы налогообложения горючего уже с 1 июля.

"Это значит, что уже через месяц ожидается ажиотажный импорт горючего в Украину "по старым ценам". Это частично перенесется и на дополнительный спрос в наличном сегменте. Таким образом, есть все предпосылки для того, что уже в мае курс доллара в Украине начнет расти", — объяснил Блинов.

Сколько стоит доллар в обменниках 24 апреля

По данным финансового портала "Минфин", ежедневно следящего за ситуацией в обменниках и банках, в понедельник курс доллара США будет выглядеть так:

покупка — 38,00 гривны за один "зеленый",

продажа — 38,15 гривны за доллар.

Ранее Телеграф сообщал, что будет с американской валютой после того, как в Украине закончится война.