"Є всі передумови": стало відомо, коли курс долара в Україні поповзе угору

Експерт наголошує, що у травні з'являться фактори, які потягнуть за собою збільшення готівкового курсу

За кілька місяців 2023 року національна валюта стала міцнішою на 7,5%, що потягнуло за собою зменшення попиту серед населення чи не у 10 разів. Це стало через те, що готівкова іноземна валюта в обмінниках майже зрівнялася з вартістю офіційного курсу долара США в банках.

Про це у коментарі для "РадіоТрек" розповів керівник аналітичного відділу Sense Bank Олексій Блінов, зазначивши, що вже у травні очікується підвищення курсу.

За словами експерта, одним із основних факторів, які вплинули на зменшення курсу американської валюти став продаж доларів аграріями під час підготовки до посівної кампанії. Крім того, не менш важливою причиною, яка відображатиметься на ціновій політиці, буде й відновлення довоєнної системи оподаткування пального вже з 1 липня.

"Це означає, що вже за місяць очікується ажіотажний імпорт пального в Україну "за старими цінами". Це частково перенесеться і на додатковий попит у готівковому сегменті. Таким чином, є всі передумови для того, що вже у травні курс долара в Україні почне зростати", — пояснив Блінов.

Скільки коштує долар в обмінниках 24 квітня

За даними фінансового порталу "Мінфін", який щоденно стежить за ситуацією в обмінниках і банках, у понеділок курс долара США виглядатиме так:

купівля — 38,00 гривень за один "зелений",

продаж — 38,15 гривні за долар.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що буде з американською валютою після того, як в Україні закінчиться війна.