Долар в обмінниках дешевшає: чи варто чекати сюрпризів від курсу у травні

Долар в обмінниках став дешевшим

До кінця весни готівковий курс долара в обмінниках України різкими стрибками не здивує. Водночас вартість валюти США буде поступово знижуватися до рівня офіційного курсу, встановленого Нацбанком.

Про це у коментарі для OBOZREVATEL розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса, зазначивши, що українцям не варто очікувати, що у травні курс американського долара зміниться.

"Основний сценарій передбачає, що вартість долара поступово наблизиться до 36,6 гривні за долар на готівковому ринку", — пояснив він.

За словами експерта, український валютний ринок зараз перебуває у стабільному стані. Наразі резерви Національного банку поповнюються завдяки міжнародним союзникам.

Скільки коштує валюта в обмінниках сьогодні

Як у четвер, 27 квітня, повідомляє фінансовий портал "Мінфін", долар США при купівлі упродовж сьогоднішньої доби коштуватиме 37,65 гривні, що на 5 копійок менше, аніж у середу.

Водночас продаж обійдеться сьогодні у 37,77 гривні. Учора його ціна становила 37,85 гривні за один "зелений".

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи варто чекати сюрпризів від курсу до кінця квітня, і пояснив, з яких причин ціна валюти може різко підскочити вже у травні.