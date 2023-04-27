Доллар в обменниках дешевеет: стоит ли ждать сюрпризов от курса в мае

Доллар в обменниках стал дешевле

До конца весны наличный курс доллара в обменниках Украины резкими скачками не удивит. В то же время стоимость валюты США будет постепенно снижаться до уровня официального курса, установленного Нацбанком.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, отметив, что украинцам не стоит ожидать, что в мае курс американского доллара изменится.

"Основной сценарий предполагает, что стоимость доллара постепенно приблизится к 36,6 гривны за доллар на наличном рынке", — пояснил он.

По словам эксперта, украинский валютный рынок сейчас находится в стабильном состоянии. В настоящее время резервы Национального банка пополняются, благодаря международным союзникам.

Сколько стоит валюта в обменниках сегодня

Как в четверг, 27 апреля, сообщает финансовый портал "Минфин", доллар США при покупке в течение сегодняшних суток будет стоить 37,65 гривны, что на 5 копеек меньше, чем в среду.

В то же время, продажа обойдется сегодня в 37,77 гривны. Вчера ее цена составляла 37,85 гривны за один "зеленый".

Ранее "Телеграф" сообщал, стоит ли ждать сюрпризов от курса до конца апреля, и объяснял, по каким причинам цена валюты может резко подскочить уже в мае.