Доллар в обменниках просел: что будет с курсом до конца весны

Наличный доллар будет постепенно приближаться к официальному курсу

До конца весны курс наличного доллара в обменниках вряд ли удивит украинцев резкими переменами. Вероятнее всего, американская валюта будет удерживаться на нынешнем уровне.

Об этом в комментарии Cxid.info рассказал экономический эксперт Сергей Фурса, отметив, что никаких предпосылок для изменений в ближайшее время не предусматривается.

"Ситуация на рынке очень стабильная, и благодаря западной поддержке резервы Национального банка нарастают. Какого-либо давления на гривну просто нет", — пояснил он.

В то же время, по мнению руководителя департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, к концу мая официальный и наличный курсы будут постепенно приближаться друг к другу. В результате доллар США в обменниках будет стоить около 36,6 гривны. Этот сценарий эксперт считает наиболее вероятным.

"Формирование единого курса не произойдет внезапно, этот вопрос будет длительным во времени", — считает эксперт.

Что с валютой сегодня

По данным финансового портала "Минфин", американский доллар в среду, 26 апреля, ощутимо подешевел.

В частности, продажа валюты США в обменниках в течение суток обойдется украинцам в 37,70 гривны (по сравнению со вчерашними 37,85 гривнами). В то же время покупка будет стоить 37,82 гривны. Во вторник его цена составляла 38,01 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ждет валюту после того, как в Украине закончится война — эксперт назвал важный момент, который может повлиять на цены.