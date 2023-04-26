Долар в обмінниках просів: що буде з курсом до кінця весни

Готівковий долар поступово наближатиметься до офіційного курсу

До кінця весни курс готівкового долара в обмінниках навряд чи здивує українців різкими змінами. Ймовірніше за все, американська валюта утримається на нинішньому рівні.

Про це у коментарі для Cxid.info розповів економічний експерт Сергій Фурса, зазначивши, що ніяких передумов для змін найближчим часом не передбачається.

"Ситуація на ринку дуже стабільна, і завдяки західній підтримці резерви Національного банку наростають. Будь-якого тиску на гривню просто нема", — пояснив він.

Водночас на думку керівника департаменту казначейства Cominbank Германа Марченка, до кінця травня офіційний і готівковий курси поступово наближатимуться один до одного. В результаті долар США в обмінниках коштуватиме близько 36,6 гривні. Цей сценарій експерт вважає найбільш ймовірним.

"Формування єдиного курсу не відбудеться раптово, це питання буде тривалим у часі", — вважає експерт.

Що з валютою сьогодні

За даними фінансового порталу "Мінфін", американський долар у середу, 26 квітня, відчутно здешевшав.

Зокрема, продаж валюти США в обмінниках упродовж сьогоднішньої доби обійдеться українцям у 37,70 гривень (порівняно з учорашніми 37,85 гривнями). Водночас купівля коштуватиме 37,82 гривні. У вівторок його ціна становила 38,01 гривню.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чекає на валюту після того, як в Україні закінчиться війна — експерт назвав важливий момент, який може вплинути на ціни.