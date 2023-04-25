Зростання не буде, але є одне "але": чого чекати від курсу долара до кінця квітня

Банкір розповіла, чого чекати від курсу долара до 30 квітня

Минулого тижня курс долара в Україні перетнув позначку 38 гривень, проте для подальшого зростання реального попиту цього виявилося замало. Тому курс стабілізувався у коридорі 38–38,10 грн/дол, а до кінця квітня долар триматиметься в межах 37,5–38,4 грн.

Такий прогноз зробила директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько. За її словами, зараз нема вагомих причин для зростання курсу долара. Про це пише "24 канал".

"Зважаючи на те, що минулого тижня ще низка банків знизила вартість долара при купівлі безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті, значного потенціалу для подальшого зростання курсу на готівковому ринку я не бачу", — сказала експерт.

Ганна Золотько додала, що зараз проблем із постачанням валюти поки нема, але є ймовірність, що різке тимчасове зростання попиту може спричинити короткочасний дефіцит готівки на ринку і стримати позитивний ефект від впровадження послаблень. Однак однозначно відповісти на це питання не можна.

До кінця цього тижня, на думку експерта, готівковий курс долара коливатиметься в діапазоні 37,5–38,4 гривні за долар.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 25 квітня, середній курс долара в українських банках становить 37,70 грн (купівля) та 38,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що голова ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова розповіла, що буде з курсом долара в Україні у травні 2023 року.