Роста не будет, но есть одно но: чего ждать от курса доллара до конца апреля

Банкир рассказала, чего ждать от курса доллара до 30 апреля

На прошлой неделе курс доллара в Украине пересек отметку в 38 гривен, однако для дальнейшего роста реального спроса этого оказалось недостаточно. Поэтому курс стабилизировался в коридоре 38–38,10 грн/долл., а до конца апреля доллар будет держаться в пределах 37,5–38,4 грн.

Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько. По ее словам, на данный момент нет весомых причин для роста курса доллара. Об этом пишет "24 канал".

"Ввиду того, что на прошлой неделе еще ряд банков снизил стоимость доллара при покупке безналичной валюты с размещением на трехмесячном депозите, значительного потенциала для дальнейшего роста курса на наличном рынке я не вижу", — сказала эксперт.

Анна Золотько добавила, что сейчас проблем с поставкой валюты пока нет, но есть вероятность, что резкий временный рост спроса может повлечь за собой кратковременный дефицит наличных денег на рынке и сдержать положительный эффект от внедрения послаблений. Однако ответить однозначно на этот вопрос нельзя.

До конца этой недели, по мнению эксперта, наличный курс доллара будет колебаться в диапазоне 37,5–38,4 гривны за доллар.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 25 апреля, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,70 грн (покупка) и 38,20 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56.

Напомним, "Телеграф" писал, что председатель совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова рассказала, что будет с курсом доллара в Украине в мае 2023 года.