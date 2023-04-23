Курс долара буде стабільним, але є нюанси: чого очікувати наприкінці квітня

Експерт розповів, що буде з курсом долара в Україні наприкінці квітня.

В останній тиждень квітня курс долара в Україні може залишатися на стабільному рівні, але при цьому його коливання все ж таки ймовірні.

Як заявив у коментарі "24 каналу" директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко, курс долара та євро залишаться на рівні 37-38 грн/дол. та 40-41,5 грн/євро.

"Однак ринок не буде статичним: в останню декаду квітня пройдуть незначні коливання курсів у розмірі 0,2-0,3 (гривня до долара) та 0,4-0,5 (гривня до євро). При цьому, як і за останні 2 місяці, різниця між курсом купівлі та продажу не перевищить 0,15-0,25 гривні", – сказав він.

Фахівець запевняє, що різниця між готівковим та офіційним курсом буде в районі 2-2,5 відсотка.

Курс долара в Україні 23 квітня

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