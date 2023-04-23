Курс доллара будет стабильным, но есть нюансы: чего ожидать в конце апреля

Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в Украине в конце апреля

В последнюю неделю апреля курс доллара в Украине может оставаться на стабильно уровне, но при этом его колебания все же вероятны.

Как заявил в комментарии "24 каналу" директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, курс доллара и евро останутся на уровне 37-38 грн/долл. и 40-41,5 грн/евро.

"Однако рынок не будет статическим: в последнюю декаду апреля пройдут незначительные колебания курсов в размере 0,2-0,3 (гривна к доллару) и 0,4-0,5 (гривна к евро). При этом, как и за последние 2 месяца, разница между курсом купли и продажи не превысит 0,15-0,25 гривны", – сказал он.

Специалист заверяет, что разница между наличным и официальным курсом будет в районе 2-2,5 процента.

Курс доллара в Украине 23 апреля

Ранее "Телеграф" писал о том, каким будет курс доллара в Украине после завершения войны. Также мы писали, что в мае в Украине ожидается рост курса доллара.