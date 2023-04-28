Доллар в обменниках подорожал: до каких отметок может увеличиться курс в ближайшее время
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Будущее контрнаступление ВСУ может повлиять на валютную ситуацию в Украине
В ближайшее время американский доллар в Украине вряд ли увеличится до отметки в 50 гривен за один "зеленый", однако вероятность увеличения цен все же существует. Среди факторов, наиболее влияющих на валютную ситуацию в стране, до сих пор остается развитие событий на фронте.
Об этом в комментарии изданию "Главред" рассказал эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ.
"Если будет проведено успешное наступление украинской армии на фронтах, то, скорее всего, национальная валюта удержит свои позиции где-то на уровне 37 гривен за доллар. Однако, это будет иметь место только при условии одновременного получения международной помощи и продолжения благоразумной экономической политики", — пояснил он.
Что касается прогнозов по поводу предельной отметки, до которой все же может подняться доллар, то, по мнению эксперта, она не будет больше 46 гривен.
Сколько стоит доллар в пятницу, 28 апреля
По данным финансового портала "Минфин", ежедневно следящего за валютной ситуацией в Украине, доллар США в течение сегодняшних суток немного подорожал.
Цены в последний рабочий день недели будут выглядеть так:
- 37,75 гривны — покупка
- 37,90 гривны — продажа.
Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперты прогнозируют резкое удорожание курса уже в мае.