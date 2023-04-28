Доллар в обменниках подорожал: до каких отметок может увеличиться курс в ближайшее время

Будущее контрнаступление ВСУ может повлиять на валютную ситуацию в Украине

В ближайшее время американский доллар в Украине вряд ли увеличится до отметки в 50 гривен за один "зеленый", однако вероятность увеличения цен все же существует. Среди факторов, наиболее влияющих на валютную ситуацию в стране, до сих пор остается развитие событий на фронте.

Об этом в комментарии изданию "Главред" рассказал эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ.

"Если будет проведено успешное наступление украинской армии на фронтах, то, скорее всего, национальная валюта удержит свои позиции где-то на уровне 37 гривен за доллар. Однако, это будет иметь место только при условии одновременного получения международной помощи и продолжения благоразумной экономической политики", — пояснил он.

Что касается прогнозов по поводу предельной отметки, до которой все же может подняться доллар, то, по мнению эксперта, она не будет больше 46 гривен.

Сколько стоит доллар в пятницу, 28 апреля

По данным финансового портала "Минфин", ежедневно следящего за валютной ситуацией в Украине, доллар США в течение сегодняшних суток немного подорожал.

Цены в последний рабочий день недели будут выглядеть так:

37,75 гривны — покупка

37,90 гривны — продажа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперты прогнозируют резкое удорожание курса уже в мае.