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Доллар в обменниках подорожал: до каких отметок может увеличиться курс в ближайшее время

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Сколько стоит доллар в обменниках Украины Новость обновлена 28 апреля 2023, 09:53
Сколько стоит доллар в обменниках Украины. Фото minfin.com.ua

Будущее контрнаступление ВСУ может повлиять на валютную ситуацию в Украине

В ближайшее время американский доллар в Украине вряд ли увеличится до отметки в 50 гривен за один "зеленый", однако вероятность увеличения цен все же существует. Среди факторов, наиболее влияющих на валютную ситуацию в стране, до сих пор остается развитие событий на фронте.

Об этом в комментарии изданию "Главред" рассказал эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ.

"Если будет проведено успешное наступление украинской армии на фронтах, то, скорее всего, национальная валюта удержит свои позиции где-то на уровне 37 гривен за доллар. Однако, это будет иметь место только при условии одновременного получения международной помощи и продолжения благоразумной экономической политики", — пояснил он.

Что касается прогнозов по поводу предельной отметки, до которой все же может подняться доллар, то, по мнению эксперта, она не будет больше 46 гривен.

Сколько стоит доллар в пятницу, 28 апреля

По данным финансового портала "Минфин", ежедневно следящего за валютной ситуацией в Украине, доллар США в течение сегодняшних суток немного подорожал.

Цены в последний рабочий день недели будут выглядеть так:

  • 37,75 гривны — покупка
  • 37,90 гривны — продажа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперты прогнозируют резкое удорожание курса уже в мае.

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#Доллар #Валюта #Курс #Деньги