Ситуація стабільна, але негативний сценарій можливий: що буде з курсом долара до кінця весни

Для здешевшання гривні є певний негативний сценарій

Нестабільного долара в травні не очікують, хоча незначні коливання можуть відбуватися. Ризиком для долара можуть стати зрив зернової угоди та військові фактори.

Водночас економічний експерт Сергій Фурса впевнений, що до кінця весни змін очікувати не варто. Тиску на гривню немає, а резерви Нацбанку зростають завдяки західній підтримці. "Ситуація на ринку дуже стабільна", — зазначив він в коментарі Obozrevatel.

І хоча передпосилок до негативного варіанту розвитку подій експерти поки не бачать, є сценарій при якому вартість долара може знову зрости. Якщо врахувати негативні чинники, про які йшлося вище, то долар може коштувати 40 грн.

На 2 травня курс валют в Україні змінився, більшість з них незначно змінилися в ціні. Готівковий долар вартує 37,7/37,8 грн, євро на чорному ринку спустився на кілька копійок — 41,35/ 41,5 грн.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав, що за курсом важливо слідкувати в середині травня — 18.05 спливає термін дії зернового коридору. До зниження курсу національної валюти може призвести не тільки динамічна ситуація на полі бою, а й посилення російських атак.