Будуть коливання, але...: експерт розповів, чого чекати від курсу долара у травні

Нацбанку вдасться у травні забезпечити стабільність безготівкового курсу гривні

У травні на валютному ринку України можуть спостерігатись певні коливання. На це вплинуть одразу кілька факторів. Водночас суттєвої девальвації гривні не очікується.

Такий прогноз зробив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський, пишуть "Факти ICTV".

За його словами, іноземні кредити та гранти продовжують заплановано надходити до України, а тому загрози девальвації безготівкової гривні нема. Однак у травні можуть скоротитися експортні надходження. Це пов’язано з частими блокуваннями рф Чорноморської зернової ініціативи, а також із погрозами росіян вийти з угоди.

"18 травня спливає строк дії зернового коридору. Якщо угода не буде продовжена, то це призведе до скорочення українського експорту і, відповідно, валютних надходжень. У результаті Нацбанк буде змушений збільшити продаж валюти, що може призвести до певного зниження валютних резервів", — сказав Хмелевський.

Ще одним фактором, який є загрозою для стабільності валютного курсу, є активізація військових дій та збільшення російських ударів по українських містах.

Експерт наголосив, що на цей час валютний курс лише на 1-3% відхиляється від безготівкового. Оскільки зростання курсу безготівкової гривні не відбудеться, то не варто очікувати зростання готівкової гривні. А для зниження готівкової гривні є потенціал.

"Загострення бойових дій та збільшення кількості ворожих атак періодично викликатимуть паніку і призводитимуть до зниження курсу гривні. На готівковому ринку спостерігатимуться певні коливання валютного курсу. З усім тим, суттєвої девальвації гривні у травні не очікується. Курс коливатиметься в межах 37-39 грн за долар", — підсумував Хмелевський.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 1 травня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,00 (продаж). Готівковий курс — 37,75 (купівля) та 37,85 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,56.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що інвестиційний банкір Сергій Фурса зробив прогноз щодо курсу долара в Україні на травень і розповів, чи варто очікувати неприємних сюрпризів.