Курс долара триматиметься, але є ризики влітку: що може їх спричинити

Перспектива переходу до гнучкого курсу може викликати хвилювання на ринку

Курс іноземної валюти в Україні в останні дні трохи зріс. Однак експерти вважають, що до кінця травня на різку зміну вартості очікувати не варто.

Як розповів OBOZREVATEL виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, курс втримається в межах як і зараз. Ціна очікується на рівні 38, максимум 39 грн.

Напередодні вартість купівлі двох основних іноземних валют долара та євро показала тенденцію до зростання. Наразі валюта в Україні на готівковому ринку коштує:

євро — 41,45/ 41,58 грн

грн долар 37,77/ 37,85 грн.

Курс валют на 30 квітня

Загалом на початку літа можна очікувати певних змін в курсоутворенні. Зокрема, за два місяці, орієнтовно в липні, Нацбанк має розробити стратегію пом’якшення валютних обмежень і переходу до гнучкого курсоутворення. Зазначається, що валютні обмеження та перехід до плаваючого курсу не будуть різкими аби не спричинити шоку для ринку та інфляції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в травні на курс долара впливатимуть два фактори. Один із них — військовий, тобто ситуація на фронті. Інший — економічний, пов’язаний з продовженням зернових угод.