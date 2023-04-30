Курс доллара будет держаться, но есть риски летом: что может их вызвать

Перспектива перехода к гибкому курсу может вызвать волнение на рынке

Курс иностранной валюты в Украине в последние дни немного вырос. Однако эксперты считают, что до конца мая резкое изменение стоимости ожидать не стоит.

Как рассказал OBOZREVATEL исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, курс удержится в таких пределах, как и сейчас. Цена ожидается на уровне 38, максимум 39 грн.

Накануне стоимость покупки двух основных иностранных валют доллара и евро показала тенденцию роста. В настоящее время валюта в Украине на наличном рынке стоит:

евро — 41,45/ 41,58 грн

грн доллар 37,77/37,85 грн.

Курс валют на 30 апреля

Однако в начале лета можно ожидать определенных изменений в курсообразовании. В частности, через два месяца, ориентировочно в июле, Нацбанк должен разработать стратегию смягчения валютных ограничений и перехода к гибкому курсообразованию. Отмечается, что валютные ограничения и переход к плавающему курсу не будут резкими, чтобы не повлечь шок для рынка и инфляции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в мае на курс доллара будут влиять два фактора. Один из них – военный, то есть ситуация на фронте. Другой – экономический, связанный с продолжением зерновых соглашений.